Вовк попрощався з Луценком аж до 19 вересня

17:00, 29 серпня 2011
Політика
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Необхідність у перерві тлумачать по-різному

У засіданні Печерського районного суду Києва, на якому розглядається кримінальну справу за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, оголошено перерву до 19 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення після допиту другого свідка за епізодом справи щодо прийому роботу в МВС водія екс-міністра Леоніда ПРИСТУПЛЮКА оголосив головуючий на процесі суддя Сергій ВОВК.

Як зазначається у рішенні суду, такий тривалий термін перерви обумовлений необхідністю проведення чергового медичного обстеження Ю.ЛУЦЕНКА.

У свою чергу, адвокати екс-міністра вважать, що тривала перерва у розгляді справи пов’язана із відпусткою одного з членів суддівської колегії.

Наступне судове засідання у справі Ю.ЛУЦЕНКА має розпочатися о 9.15 19 вересня.

 

 

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