Вовк попрощався з Луценком аж до 19 вересня
Необхідність у перерві тлумачать по-різному
У засіданні Печерського районного суду Києва, на якому розглядається кримінальну справу за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, оголошено перерву до 19 вересня.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення після допиту другого свідка за епізодом справи щодо прийому роботу в МВС водія екс-міністра Леоніда ПРИСТУПЛЮКА оголосив головуючий на процесі суддя Сергій ВОВК.
Як зазначається у рішенні суду, такий тривалий термін перерви обумовлений необхідністю проведення чергового медичного обстеження Ю.ЛУЦЕНКА.
У свою чергу, адвокати екс-міністра вважать, що тривала перерва у розгляді справи пов’язана із відпусткою одного з членів суддівської колегії.
Наступне судове засідання у справі Ю.ЛУЦЕНКА має розпочатися о 9.15 19 вересня.