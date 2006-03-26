Львівські соціалісти заявляють про численні порушення

Представники від Львівської обласної організації Соціалістичної партії України вже виявили ряд порушень під час проведення голосування на виборчих дільницях у місті Львові та населених пунктах області.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив перший секретар Львівського обласного комітету Соціалістичної партії України Євген ТАЛІПОВ.

За його словами, у місті Жовква було виявлено виборчі бюлетені для голосування за міського голову міста у кількості, яка на 14 відсотків перевищує загальну кількість виборців міста.

“Крім того, на виборчій дільниці, яка знаходиться на Тракті Глинянському у Львові спостерігач від “Нашої України” під час голосування розповсюджував агітаційні пам’ятки “Нашої України”, за що його було усунено від виконання свої обов’язків”. – поінформував Є.ТАЛІПОВ.

Крім того, за словами Є.ТАЛІПОВА, сьогодні у територіальному виборчому окрузі №118 було “неправомірно усунено від виконання своїх обов’язків голову дільничної виборчої комісії №130 Стефанію СКРИПИК, яка була представлена від СПУ”.

“Стефанії СКРИПНИК інкримінували приховування бюлетенів, хоча під час повторного перерахунку їх виявилося навіть більше, аніж необхідно. Незважаючи на це, голову комісії усунули з формулюванням “за введення в оману”, - зазначив Є.ТАЛІПОВ.

Також, за його словами, представники ЛОО СПУ вчора увечері отримали інформацію про те, що на Львівщину 25 березня було ввезено 300 тисяч фальшивих бюлетенів.

“Ми проводимо перевірку цієї інформації і на даний час не можемо однозначно сказати, хто саме організував ввезення фальшивих бюлетенів. Це однаково можуть бути і представники влади, і опозиційних сил”, - акцентував Є.ТАЛІПОВ.