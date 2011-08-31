Кірєєв читає 20-тий том справи Тимошенко
09:55, 31 серпня 2011Політика
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За результатами засідань оформили ще 4
Печерський районний суд продовжує досліджувати матеріали кримінальної справи екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, суддя Родіон КІРЄЄВ оголошує матеріали, оформленні в 20-й том справи за результатами судових засідань.
Як повідомляв УНІАН, матеріали кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО, переданої до суду у червні 2011 року, містяться у 14 томах.
За результатами судових засідань з розгляду справи Ю.ТИМОШЕНКО було оформлено ще 4 томи.
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