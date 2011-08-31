Кірєєв читає 20-тий том справи Тимошенко

Печерський районний суд продовжує досліджувати матеріали кримінальної справи екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя Родіон КІРЄЄВ оголошує матеріали, оформленні в 20-й том справи за результатами судових засідань.

Як повідомляв УНІАН, матеріали кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО, переданої до суду у червні 2011 року, містяться у 14 томах.

За результатами судових засідань з розгляду справи Ю.ТИМОШЕНКО було оформлено ще 4 томи.