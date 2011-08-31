Пукач підтвердив, що його представили Литвину як того, хто вбив Гонгадзе

Екс-глава Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексій ПУКАЧ вчора під час допиту в суді підтвердив, що після вбивства журналіста Георгія Гонгадзе його викликав до себе тодішній міністр внутрішніх справ України Юрій Кравченко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам потерпілий у справі Г.Гонгадзе журналіст Олексій ПОДОЛЬСЬКИЙ.

«Він (О.ПУКАЧ) сказав, що Кравченко його викликав. На тій зустрічі був ЛИТВИН, і Кравченко представив його ЛИТВИНУ: це той самий хлопець, начальник нашої розвідки, який вивіз і вбив Гонгадзе. На що ЛИТВИН сказав: я дуже добре знаю, що це він», - розповів О.ПОДОЛЬСЬКИЙ.

«І Кравченко запевняв ЛИТВИНА, що ми віддані Президенту, і що ми виконаємо будь-який його наказ. І ЛИТВИН начебто при цьому все кивав головою. І потім вони залишились з Кравченком, а ПУКАЧ вийшов», - процитував О.ПУКАЧА журналіст О.ПОДОЛЬСЬКИЙ.

При цьому він додав, що під час цієї розмови в кабінеті у Ю.КРАВЧЕНКА були присутні, за словами О.ПУКАЧА, Микола ДЖИГА і Едуард Фере.

За словами журналіста, О.ПУКАЧ також зазначив, що Ю.Кравченко при ньому дзвонив Президенту Леоніду КУЧМІ, доповідав.

Як повідомляв УНІАН, учора адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО також поінформувала, що О.ПУКАЧ в суді підтвердив свої покази щодо замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

«Він називає ті прізвища, які він називав раніше. Називає прізвища КУЧМИ, Кравченка, ЛИТВИНА, ДЖИГИ, але назвати ці прізвища мало – треба чесно описувати обставини через те, що лише чесно описані обставини можуть бути підтверджені в ході судового слідства», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

Довідка УНІАН. Журналіст Г.Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області було виявлено обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати журналісту. У 2009 році в Київській області знайдено останки черепи, які, за заявою Генпрокуратури, належать Г.Гонгадзе. Проте тіло досі не поховане, оскільки матір журналіста Л.ГОНГАДЗЕ відмовляється визнавати, що знайдені останки належать її синові.

О.ПУКАЧ тривалий час перебував у розшуку у зв`язку з причетністю до вбивства журналіста, в липні 2009 року був затриманий у Житомирській області, і з того часу перебуває під вартою. Генпрокуратура в грудні 2010 року заявила про завершення розслідування кримінальної справи за звинуваченням О.ПУКАЧА у вбивстві журналіста Г.Гонгадзе. Слідство встановило, що О.ПУКАЧ скоїв убивство журналіста за вказівкою на той час міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка.

18 серпня Печерський суд виділив зі справи О.ПУКАЧА матеріали, що стосуються Ю.Кравченка, і відправив їх на додаткове розслідування.