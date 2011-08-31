Російський експерт вважає, що Україна "приречена повторити досвід РФ"
Знову спокушають Митним союзом
Головний редактор відомого російського журналу «Русский репортёр» Віталій ЛЕЙБІН упевнений, що Україна приречена повторити російський досвід створення «сильної держави».
Такий висновок зробили експерти Інституту Горшеніна з інтерв`ю В.ЛЕЙБІНА, розміщеного на сайті інституту.
Як заявив В.ЛЕЙБІН, в Росії давно перестали думати про те, як впливати на Україну, і що Зона вільної торгівлі з Євросоюзом для України украй невигідна, на відміну від Митного союзу з РФ, Казахстаном і Білоруссю.
Зокрема, відповідаючи на запитання: «Якщо все-таки буде підписано угоду про створення ЗВТ за участю України, як у такому разі далі будуватимуться відносини з Росією?», В.ЛЕЙБІН сказав: «Вона не буде підписана. Не буде двох речей: не буде ЗВТ з ЄС і не буде МС з Росією, на жаль. Будь-який з цих виборів був би визначеним, але політичні й ідеологічні міркування впливають на раціональність. В принципі, можна уявити хороший сценарій, за яким Україна спочатку вступає в ЗВТ з ЄС, наприклад, через 10 років. Спочатку Україна буде колонією, яка купує європейські товари, а потім поступово продає метал, машинобудування, потім ще щось, і, нарешті, через 20 років бідності й втрати виробництва і технологій стає, нарешті, справжньою європейською країною, яка бере участь в спільному ринку, але з переважаючою часткою європейського капіталу в структурі власності».
Водночас, переконаний В.ЛЕЙБІН, Митний союз був би вигідний Україні: «Тому що Росія - набагато більший ринок, набагато простіший ринок для українських товарів, чим європейський. Вільний ринок між Росією і Україною був би набагато кращим для України, природно, за умови збереження в ній незалежного політичного правління. Це величезний економічний ефект і, здається, це набагато важливіше, ніж політичні розборки з приводу історії й всього іншого».
При цьому, підкреслив В.ЛЕЙБІН, Росія відмовилася від ідеї впливу на Україну на початку 2005 року. «Немає такого міністра в уряді, який би цим займався, немає такого чиновника в адміністрації Президента, який би цим займався. Це взагалі нікому не цікаво в РФ. Цікаво, перспективно - об`єднати митні простори й економіки», - заявив експерт, проте підкреслив, що «в першу чергу це відбудеться за рахунок інтересів Росії, тому що українські товари почнуть ширше продаватися на місткому російському ринку, утискуючи російського виробника».
Щодо ситуації в Україні В.ЛЕЙБІН зазначив: «Я думав, що в уряді ЯНУКОВИЧА буде більше економічної раціональності. Я й зараз думаю, що у нього більше економічної раціональності, чим у будь-якого з минулих урядів за останні п`ять років. Але все одно, політична система така, що потрібно ухвалювати популістські рішення, а не економічні. А українська демократична система така, що у тебе є вибір - але ніхто не ухвалює рішення, якщо не вважати рішеннями непристойну метушню навколо Голодомору або додаткові соцвиплати, що викликають інфляцію. А для економічного буму потрібна сильна держава, здатна гарантувати контракти, боротися з корупцією, інвестувати в промисловість, захищати свої ринки і боротися за інтереси своїх компаній на зовнішніх».
На думку російського експерта, «якщо в Україні створиться політична система, при якій країна буде демократичною, але при цьому буде сильна держава, тобто хтось зможе ухвалювати раціональні (не популістські) рішення - хоча б як ПУТІН або ОБАМА - те буде добре. Хоча і вони теж не завжди можуть ухвалювати рішення - ОБАМА не може вмовити конгрес (і це демократія), ПУТІН не може вмовити МЕДВЕДЄВА (і це «авторитаризм», умовно кажучи, хоча і в Росії повно слабкої демократії та популізму). Але коли на кону буде доля країни або багатомільярдні контракти - рішення будуть ухвалені. Мені здається, ЯНУКОВИЧ і намагається зробити державу сильнішою, але досвід США в цьому сенсі історично далекий, а досвід Росії ближчий і зрозуміліший (хоча кінцевий результат не очевидний)».