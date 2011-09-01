ЄС не блокуватиме асоціацію з Україною, незважаючи на арешт Тимошенко

Комітет Європарламенту з питань міжнародної торгівлі рекомендує укласти договір про асоціацію між Україною та ЄС, незважаючи на арешт екс-прем`єра Юлії Тимошенко.

Про це пише Комерсант-Україна.

Ситуація в переговорах між Україною та ЄС щодо договору про асоціацію, у тому числі розділ про створення зони вільної торгівлі, обговорювалася на засіданні комітету в середу.

Особливої гостроти дискусії додала стурбованість представників Європарламенту ситуацією, що склалася з демократією в Україні, пише видання.

Доповідач від комітету, депутат ЄП Павло Залевські ще раз підкреслив, що Брюссель, визначаючи темпи зближення України з ЄС, бере до уваги події, що відбуваються в країні.

"Ми повинні враховувати і політичний контекст при укладанні угоди (про асоціацію)... Потрібно враховувати і те, що Тимошенко арештована. Багато інших впливових політиків також або у в`язниці, або переслідуються. Право в Україні використовується, точніше ним зловживають в політичних цілях" , - сказав він.

Раніше, на етапі підготовки до засідання, Залевські звернувся до українських експертів з проханням висловити думку про доцільність призупинення переговорів Брюсселя з Києвом, а також про можливі наслідки від таких санкцій.

Учасники експертного опитування були одностайні в тому, що це лише ускладнить ситуацію з рівнем демократії в країні і може привести до ослаблення європейського вектора.

Представники української опозиції, з якими зустрічалися депутати Європарламенту, також висловилися за якнайшвидше парафування договору.

У середу члени комітету Європарламенту погодилися з думкою експертів.

"Враховуючи брак демократії в Україні, кращим виходом буде якомога більш швидке укладення угоди, адже цей документ містить зобов`язуючі норми про прийняття Україною європейських стандартів", - сказав Залевські.

У ході подальшого обговорення жоден з депутатів не висловився на користь введення санкцій щодо України.

За підсумками дискусії в Європарламенті якогось формального рішення не приймалося, однак на ньому з порядку денного було фактично зняте питання про можливе блокування завершення переговорів між Києвом і Брюсселем.

"Сьогодні всі підтримали якнайшвидше завершення переговорів, і я не очікую, що в подальшому хтось із моїх колег по комітету запропонує Європарламенту інший варіант. Я вважаю, що наступний раунд переговорів про ЗВТ, який відбудеться у вересні, стане останнім", - заявив Залевські.

Українська правда