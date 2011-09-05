Мер Сум на сторінці в «Фейсбук» обматюкав членів жюрі «Майданс»

Міський голова міста Суми Геннадій МІНАЄВ на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» обматюкав членів жури телепроекту «Майданс», які фактично засудили сумську команду після її першого виступу.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, мер Сум написав: «Ну що сказати? У журі «Майданса» три п... і одна б... :(».

Також сьогодні, 5 вересня на апаратній нараді Г.МІНАЄВ заявив, що сумська команда була засуджена.

«Наша команда - наймолодша, а композиція, яку вони показували, була динамічна і красива, але журі цього не врахувало. Одна справа, коли танцюють досвідчені 20-річні люди, студенти, випускники культпросвітучилищ, а інша справа, коли танцюють діти. Оцінка - несправедлива», – наголосив мер Сум.

Г.МІНАЄВ повідомив журналістам, що дозволяє цитувати своє висловлювання на «Фейсбуку» з оцінкою журі телепроекту.

Також Г.МІНАЄВ вручив квіти і подяки відповідальним за виступ сумської команди на «Майдансі».

Як повідомляв УНІАН, Г.МІНАЄВ не вперше потрапляє у поле зору журналістів у зв`язку зі своїми висловлюваннями: у листопаді 2010 року мер Сум звинуватив депутатів міськради з фракції партії «ВО «Батьківщина» в нечесному веденні виборів і обізвав їх «карусельниками хріновими», пообіцявши «і «ліві різьби», і «контргайки», і багато ще чого на їх місця...». Крім того, на початку 2011 р. на YouTube з`явилися ролики з виступом Г.МІНАЄВА на сесії Сумської міської ради наприкінці минулого року, під час якої він показав депутатам два документи, кілька разів вимовивши фразу «пидпис здесь і пидпис здесь» (тобто: «підпис тут і підпис тут»). Мер Сум намагався вимовити фразу українською мовою, говорив швидко, проте два слова зливалися в одне «пидписздесь», внаслідок чого вийшло слово, схоже на нецензурну лайку. Вираз швидко набув великої популярності серед користувачів Інтернету, ставши «крилатим»: користувачі Facebook, Twitter, LiveJournal й інших соціальних мереж почали використовувати мем «пидписздесь» як коментар на будь-які теми.