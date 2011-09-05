Литвин співчуває Януковичу, бо «це удар туди, куди ви подумали»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що йому неетично коментувати ситуацію навколо звинувачень на адресу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у плагіаті у книзі «Україна майбутнього».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції на прохання журналістів прокоментувати дану ситуацію.

В.ЛИТВИН наголосив: «Мені неетично коментувати цю проблему», і нагадав, що колись його самого звинувачували у плагіаті.

За словами В.ЛИТВИНА, коли він у 2001 році очолював блок «За ЄДУ!», йому було підготовлено публікацію, яку він «прочитав», вона йому «дуже сподобалась, і кажуть, що треба ж її надрукувати».

В.ЛИТВИН підкреслив, що після цієї публікації «з’явилися співставлення і звинувачення у плагіаті». «Ви ж прекрасно розумієте, що це був удар і нижче… І в голову прямо. Туди, куди ви подумали», - зазначив він.

За його словами, тоді його пояснення «нічого не дали, і це тягнеться до цього часу».

Голова Верховної Ради сказав: «Тому мені коментувати неетично. Але урок, повірте, цей на все життя, розуміючи, що на чужий роток не накинеш платок».

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня “Українська правда” написала, що широко розрекламована книга Президента В.ЯНУКОВИЧА "Opportunity Ukraine" виявилася плагіатом.

Як з’ясувала редакція, книга є плагіатом, де за підписом Президента видано не лише чужі ідеї, а скомпільовано цілі абзаци з текстів, які раніше виходили за підписом різних осіб – від опозиціонера Тараса СТЕЦЬКІВА до одіозного журналіста В’ячеслава ПІХОВШЕКА та арештованого чиновника Василя ВОЛГИ.

Як виявилося, книга В.ЯНУКОВИЧА містить багаточисельні дослівні передруки інших авторів без жодного посилання на першоджерело.

Книга вийшла друком в австрійському видавництві «Mandelbaum verlag».

Радник глави держави Ганна ГЕРМАН назвала брехнею інформацію, що ця книга є плагіатом.

“Твердження про те, що Президент платив за свою книжку видавництву «Mandelbaum verlag» - це абсолютна неправда. Це комерційний проект кількох видавництв... В основу книги лягли, з того що я читала, а я знаю президентські тексти, бо я працюю з Президентом дуже давно, його статті, його роздуми, його виступи в різні роки, які він робив і які опубліковані в його раніших книжках. Можливо, хтось з політиків колись і використовував якісь думки з книжок В.ЯНУКОВИЧА. Це просто смішно звинувачувати Президента, що він використовує якісь тексти СТЕЦЬКІВА чи ВОЛГИ”, - сказала Г.ГЕРМАН.

Вона наголосила, що інформація про плагіат книги В.ЯНУКОВИЧА є намаганням очорнити дії Президента. На думку радника глави держави, видання, яке розповсюдило цю інформацію, “все, що не робить Президент, все обливає брудом”.