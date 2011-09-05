МЗС натякає, що Україну намагається дискредитувати Росія?

Міністерство закордонних справ України має точну інформацію, що затримані в Лівії за підозрою у співпраці з полковникам Муамаром КАДДАФІ 22 громадянина України не брали участі у військових діях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН заявив сьогодні на брифінгу.

Він підкреслив, що жодному з українських громадян не висунуто звинувачень, вони затримані для проходження перевірки. О.ВОЛОШИН зазначив, що українська сторона не може заперечувати проти проведення цієї процедури, однак просить владу Лівії перевести українців з-під домашнього арешту у гуртожитку до приміщення на території Посольства України.

Зі свого боку, сказав О.ВОЛОШИН, лівійська сторона вимагає від України гарантій, що ці громадяни не зникнуть у невідомому напрямку, й Україна вже сьогодні готова надати такі гарантії.

Директор Департаменту інформаційної політики МЗС України підкреслив, що МЗС має «точну інформація, що ці громадяни не брали участі у військових діях». Тому у міністерстві впевнені, що ці громадяни на час перевірки будуть переведені на територію Посольства України в Лівії. «Україна впевнена, що Лівія переконається в тому, що ці люди не брали участь у військових діях і будуть звільнені», - зазначив О.ВОЛОШИН.

Він також припустив, що затримання українців в Лівії та активне поширення інформації про цей інцидент є спробою дискредитувати Україну.

Відповідаючи на питання, яка країна може бути ініціатором дискредитації, О.ВОЛОШИН зазначив, що не хотів би говорити про якусь конкретну державу. Разом з тим він зауважив, що під арештом у Лівії перебувають громадяни багатьох країн, але активно говорять тільки про українців.

«Далі ви самі зможете простежити, у ЗМІ яких країн ця інформація з’являється найчастіше», - сказав О.ВОЛОШИН.

Він також додав, що на сьогодні в Лівії затримано близько 5 тис. іноземців, які проходять процедуру перевірки щодо участі у військових діях.

О.ВОЛОШИН нагадав, що сотні громадян України, працюючи у різних сферах на території Лівії, зробили великий внесок в лівійську економіку і разом з цим у встановлення теплих відносин між громадянами двох країн. За його словами, ставлення до затриманих українців стане для української влади «лакмусовим папірцем» у налагодженні подальших відносин з нинішньою владою Лівії.

Як повідомили сьогодні ЗМІ, збройні формування Перехідної національної ради Лівії (ПНС) затримали 19 громадян України за підозрою у військовому пособництві лідерові Джамагірії М.КАДДАФІ.

Затриманих звинувачують у тому, що як снайпери вони брали участь в бойових діях на боці військ М.КАДДАФІ. Українці вже кілька днів утримуються в одному з навчальних центрів на території Тріполі. Всі вони заперечують звинувачення і кажуть, що працювали кухарями та нафтовиками.

Сьогодні О.ВОЛОШИН заявив, що було затримано 23 українця, одного вже відпустили. За його словами, громадяни України проходять процедуру перевірки на причетність до співпраці з режимом М.КАДДАФІ. Він уточнив, що ці люди є цивільними громадянами, зокрема працювали за контрактом інженерами на одній з нафтовидобувних компаній. За словами О.ВОЛОШИНА, серед затриманих є одна жінка.