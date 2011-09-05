Кирилу не сподобалася ідея Охлобистіна податися в Президенти

Російська православна церква виступила проти висунення актора і священика Івана ОХЛОБИСТІНА в Президенти Росії.

Прес-секретар РПЦ Всеволод ЧАПЛІН заявив, що існує заборона на висунення духівництва в представницькі органи влади, яка, на його думку, поширюється й на участь у виборах Президента. «Президент представляє свій народ», - пояснив протоієрей агентству РІА «Новости».

«Церковний послух є церковний послух. Якщо ти перебуваєш під забороною - це не означає, що тобі дано карт-бланш, що дозволяє грати то в блазня, то в царя, то в політичного діяча», - заявив В.ЧАПЛІН.

Про намір балотуватися в Президенти І.ОХЛОБИСТІН заявив 1 вересня. Як передвиборну програму він представить який філософсько-ідеологічний концепт, який, за його словами, дозволить росіянам «стати нацією». При цьому І.ОХЛОБИСТІН заявив, що для участі у виборах йому необхідне благословення церкви. «Якщо це (благословення) не відбудеться, це буде дивно, оскільки церква десятиліттями йшла до того концепту, який я хочу запропонувати», - сказав він.

І.ОХЛОБИСТІН був рукопокладений у 2001 році і залишався отцем Іоанном до 2010 року, нагадує Лента.ру. Патріарх РПЦ Кирил на його прохання заборонив І.ОХЛОБИСТІНУ носити рясу та ієрейський хрест. При цьому патріарх зазначав, що актор зможе повернутися до пастирського служіння, якщо зробить «остаточний і однозначний вибір на користь» церкви.

Згідно з документом під назвою «Засади соціальної концепції РПЦ», священнослужителям заборонено висуватися в представницькі органи влади. Крім того, їм забороняється перебувати в політичних організаціях і брати участь у політичній агітації. При цьому прямої заборони на участь у президентських виборах у документі немає.

Більш того, в лютому 2011 року РПЦ дозволила священикам «у виняткових випадках» брати участь у виборах. Правда, такими випадками вважаються лише ті, коли участь у виборах необхідна, щоб захистити церкву від розколу.

Ієромонах Антоній з Успенської Тетеринської пустині в лютому 2011 року збирався балотуватися в мери міста Нерехти Костромської області, проте у результаті знявся з виборів. Крім того, такі випадки були на виборах Народних депутатів СРСР у 1989 році. Церква навіть благословляла учасників тих виборів. У Президенти Росії священики не балотувалися ніколи.