Завтра Королевська проведе брифінг, на якому розкаже правду про Азарова

У вівторок 6 вересня об 11.50 у приміщенні Верховної Ради Україні (press-point) відбудеться брифінг народного депутата голови Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ, йдеться в повідомленні прес-служби депутата, переданому УНІАН.

На брифінгу Н.КОРОЛЕВСЬКА, за інформацією прес-служби, оприлюднить відкритий лист до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, у якому вона закликає голову держави «негайної відправити у відставку уряд Миколи АЗАРОВА через некомпетентність та провал економічної політики, захоплення політикою та PR замість реальної роботи, неспроможність протистояти другій хвилі економічної кризи, провал переговорів з Росією з газового питання, провал переговорів з Міжнародним валютним фондом, невиконання програми боротьби з корупцією та невизначеність бюджетної політики у рік Євро 2012».

Н.КОРОЛЕВСЬКА, ідеться в повідомленні, «закличе народних депутатів, незалежно від їхньої партійної приналежності, негайно розпочати підготовку антикризової програми і вимагає її термінового ухвалення до ухвалення державного бюджету на 2012».

Також Н.КОРОЛЕВСЬКА має намір попросити партії, що входять до Комітету опору диктатурі обрати лідером КОД голову партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко – єдиного справжнього лідера опозиції.

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