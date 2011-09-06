Янукович прийде у ВР

Сьогодні відбудеться відкриття 9-ї сесії Верховної Ради шостого скликання та урочисте засідання з нагоди відзначення 20-ї річниці проголошення Незалежності України.

Урочисте засідання парламенту розпочнеться о 10.00 із внесення Державного прапора до сесійної зали. Цей прапор був внесений до зали ВР 24 серпня 1991 року.

На засіданні виступить Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та однин із депутатів, який був безпосереднім учасником проголошення акту Незалежності.

Також на засіданні виступить голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

Після урочистостей відбудеться звичайне пленарне засідання парламенту, яке розпочнеться з виступу представників фракцій.