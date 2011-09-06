Плющ: серед українських політиків - багато дядьків «отечества чужого»

Народний депутат, член групи "Реформи заради майбутнього" Іван ПЛЮЩ закликав українців не ототожнювати поразку колишнього Президента Віктора ЮЩЕНКА на виборах глави держави у 2010 році з поразкою української національної ідеї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ПЛЮЩ сказав на урочистому засіданні Верховної Ради України, присвяченому відкриттю 9-ї сесії та 20-й річниці проголошення Незалежності України. Він виступав як народний депутат, що брав участь у сесії ВР УРСР, на якій був проголошений Акт про Незалежність України.

І.ПЛЮЩ наголосив, що в Україні серед політиків «багато тих, кого Тарас Шевченко слушно назвав дядьками отечества чужого». «Для них наша історія чужа, спекулюючи на історичній проблематиці, вони хочуть нажити політичні дивіденди», - сказав депутат.

І.ПЛЮЩ підкреслив, що «особливий спротив повинно викликати будь-яке приниження української мови».

Після цих слів у сесійній залі пролунали оплески і серед тих, хто аплодував, були віце-прем’єр-міністри України Борис КОЛЕСНІКОВ та Сергій ТІГІПКО.

«Звертаюся до тих, хто сидить, хто нас бачить і слухає (після слів «хто сидить» почався шум в залі, І.ПЛЮЩ уточнив, хто сидить в сесійній залі, – УНІАН): не ототожнюйте поразку В.ЮЩЕНКА на президентських виборах як поразку української національної ідеї, яка була серцевиною Майдану 2004 року».

Він також висловив переконання, що найкращим законом про мову був закон, ухвалений у 1989 році.