Азаров пішов дорогою Тимошенко

Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження «Про операції з одиницями (частинами) установленої кількості».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів.

Згідно з документом, передбачається здійснити в установленому порядку операції продажу вуглецевих одиниць (одиниць установленої кількості) в якості скорочення викидів парникових газів, досягнутих до початку першого періоду дії Кіотського протоколу в результаті реалізації проектів спільного впровадження. Загалом йдеться про 7474 961 тонну еквіваленту двоокису вуглецю. Ця кількість одиниць (частин) установленої кількості підтверджена міжнародними верифікаторами.

Як зазначається, своєчасне здійснення зазначених операцій забезпечить виконання Україною своїх зобов`язань за Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

Довідка УНІАН. Україна ратифікувала Кіотський протокол в 2004 році. В рамках протоколу існує поняття так званих гнучких механізмів, серед яких для України привабливими є два, – торгівля викидами і проекти спільного впровадження, які дозволяють одержувати доходи від продажу квот.

Продаж частини своєї квоти передбачає продаж "надлишків" тим країнам, які перевищують рівень власної квоти викидів.

Як відомо, попередній уряд теж торгував квотами згідно з Кіотським протоколом. Тимошенко після зміни влади інкримінували нецільове використання цих грошей