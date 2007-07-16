Совєтський суд виніс вирок Тарасу Зеленяку

Совєтський районний суд Новосибірська засудив до штрафу в 130 тисяч рублів місцевого жителя Тараса ЗЕЛЕНЯКА, який на форумах в Інтернеті залишав антиросійські висловлювання, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника суду.

Суд визнав Т.ЗЕЛЕНЯКА винним за статтею 282 Кримінального кодексу РФ (розпалювання міжнаціональної ворожнечі).

У вироку також говориться, що залишені в Інтернеті висловлювання "створюють спотворене уявлення про російський народ, приписуючи йому ворожі дії по відношенню до інших народів".

Суддя, пославшись на висновки експертів, сказала, що висловлювання Т.ЗЕЛЕНЯКА були здатні призвести до розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Сам підсудний вину визнати відмовився, стверджуючи, що він не писав висловлювань, які стали причиною судового розгляду.

За версією слідства, на одному з форумів в Інтернеті житель Новосибірська, який сам має російське громадянство, нібито висловлював ідеї переваги українців над росіянами.

Під час розслідування справи слідчі вилучили у обвинуваченого комп`ютер, через який він виходив у Інтернет.