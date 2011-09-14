Посол Лівії запевняє: для життя українців загрози немає

Надзвичайний і Повноважний посол Лівії в Україні Фейсал ЕЛЬШААРІ заявляє про відсутність загрози життю 27 затриманих українських громадян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, про це Ф.ЕЛЬШААРІ заявив сьогодні під час зустрічі з Омбудсменом Ніною КАРПАЧОВОЮ за її ініціативою.

Лівійський дипломат наголосив, що після проведення розслідування новими компетентними органами та з’ясування питання щодо непричетності їх до участі у військових діях вони будуть звільнені. На його думку, доброю ознакою щодо безпеки є те, що затриманим українцям було надано право на телефонний зв’язок із рідними.

Ф.ЕЛЬШААРІ запевнив Н.КАРПАЧОВУ, що нова влада забезпечує безпеку життя та діяльності іноземним дипломатам, зокрема, співробітникам українського Посольства в Лівії, та членам їхніх родин. Дипломат наголосив, що вдячний українській владі за створення усіх умов для його ефективної дипломатичної місії в Україні.

У свою чергу, Н.КАРПАЧОВА висловила переконання, що народ Лівії цінує допомогу українських лікарів, які під час громадянської війни добровільно залишилися допомагати постраждалим лівійцям. Посол погодився з цим, зазначивши, що лівійський народ високо цінує традиційні дружні відносини з українським народом і справді неоціненну допомогу українських лікарів пораненим лівійцям.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня збройні формування Перехідної національної ради Лівії затримали понад 20 громадян України за підозрою у військовому пособництві колишньому лідеру Джамагірії Муамару КАДДАФІ.

Затриманих звинувачують у тому, що як снайпери вони брали участь у бойових діях на боці військ М.КАДДАФІ. Українці утримуються в одному з навчальних центрів на території Тріполі. Всі вони заперечують звинувачення і стверджують, що працювали кухарями та нафтовиками.

5 вересня директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН заявив, що було затримано 23 українця, одного вже відпустили. За його словами, громадяни України проходять процедуру перевірки на причетність до співпраці з режимом М.КАДДАФІ. Він уточнив, що ці люди є цивільними громадянами, зокрема працювали за контрактом інженерами в одній з нафтовидобувних компаній. За словами О.ВОЛОШИНА, серед затриманих є одна жінка.