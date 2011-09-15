Власенко: справа Тимошенко зруйнувала залишки довіри до суду

Розгляд у суді кримінальної справи, порушеної проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, настільки зруйнував залишки довіри громадян до правосуддя в Україні, що відновити позитивне ставлення до нього буде неможливо, як мінімум, кілька років.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина», колишній захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО висловив сьогодні в ході круглого столу в Інституті проблем управління імені Горшеніна.

«Наша влада сама таким процесом, як процес над Ю.ТИМОШЕНКО, руйнує залишки довіри громадян до судовою системи… Протягом декількох років ми вже не зможемо відновити довіру до правосуддя», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, також сьогодні в Україні на так званих «політичних справах» відпрацьовуються механізми усунення захисників підсудних.

«Вже в судах це називається «технологією КІРЄЄВА», який на власний розсуд викидає захисників із процесу. Держава приватизувала суди, приватизувала прокуратуру і зараз намагається усунути адвокатів – єдиних незалежних людей, які здійснюють захист», - зазначив депутат.

Також С.ВЛАСЕНКО зауважив, що навіть якщо чинній владі вдасться прийняти новий Кримінально-процесуальний кодекс, то це зовсім не означатиме, що судді виконуватимуть його норми.

Продовжуючи тему, адвокат екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН зазначив, що на сьогодні влада керує судами. «У нас сьогодні ситуація така, що «ворогам» навіть закону не пропонують… Можливість керувати правосуддям сьогодні владою досягнуто», - сказав І.ФОМІН.