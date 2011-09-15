Янукович розуміє, що йому є про що поговорити з прем'єром Греції

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна завжди надає особливу увагу резолюціям Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі й готова до спільної роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні на зустрічі з президентом ПА ОБСЄ Петросом ЕФТІМІУ.

Як заявив на початку зустрічі президент ПА ОБСЄ, у Греції чекають на Президента України через декілька тижнів.

У свою чергу, В.ЯНУКОВИЧ підтвердив, що планує здійснити візит до Грецької Республіки.

За словами Президента України, він давно знайомий з прем’єр-міністром країни Йоргосом ПАПАНДРЕУ, і їм «буде про що поговорити». Президент додав, що Україна і Греція опинилися у складному становищі внаслідок економічної кризи.

В.ЯНУКОВИЧ також заявив, що Україна розцінює ПА ОБСЄ як платформу для діалогу зі створення зони безпеки в Європі. Він нагадав, що представники ОБСЄ традиційно є спостерігачами на виборах в країнах-членах організації, в тому числі й в Україні.

«Ми надаємо особливу увагу відповідним рекомендаціям ОБСЄ, і ми готові до спільної роботи», - наголосив Президент України.

У свою чергу, П.ЕФТІМІУ повідомив, що в ході свого візиту відвідав Києво-Печерську Лавру і був вражений та зворушений тим, наскільки Україна та Греція є близькими.