Країни ЄС мають купувати російський газ на східному кордоні України

Голова Центрального виконкому партії «Наша Україна» Сергій БОНДАРЧУК заявляє, що українській владі потрібно вести з ЄС практичну фахову роботу, а не вдаватися до заочної полеміки на прес-секретарському рівні з несерйозними погрозами про демонтаж української газотранспортної системи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», на цьому С.БОНДАРЧУК наголосив, коментуючи вчорашні заяви речника глави уряду.

С.БОНДАРЧУК підкреслив, що вихід України з російської газової залежності вдасться реалізувати тільки через перехід нашої країни на якісно нові європейські стандарти у сфері енергетики, зокрема прозорість, відкритість і конкурентність енергетичного ринку.

«Теперішня правляча еліта України має бути знята з російської корупційної газової голки, що є головною причиною принизливої залежності нашої країни від монопольного диктату Москви, за яку сьогодні доводиться важко розплачуватися», - наголосив С.БОНДАРЧУК.

Він переконаний, що це завдання для нового покоління українських політиків, які бажають реальної євроінтеграції, і вважають, що в Україні в енергетичному секторі мають діяти такі самі стандарти, як в ЄС.

«Реформування газової сфери, в тому числі, означає, що країни ЄС здійснюватимуть купівлю російського газу на східному кордоні України, а не західному, як це є сьогодні. Таке рішення стане вирішальним кроком до зміцнення енергетичної безпеки України та остаточного прощання з газовими корупційними оборудками пострадянського періоду», - вважає С.БОНДАРЧУК.

На його думку, це також дозволить Україні отримувати плату за транзит російського газу своєю територією за європейськими розцінками, що мінімум удвічі перевищують чинні «російські» транзитні ставки.

С.БОНДАРЧУК наголосив, що для виконання цієї мети потрібні конкретні дії української влади, а не чергові декларації.

«Перш за все, Україна має перенести пункти обліку газу, який постачається з Росії в країни ЄС із західного кордону на східний, - туди, де вони і мають бути. Цей крок посилить міжнародну довіру до позиції нашої країни як транзитера та убезпечить від безпідставних звинувачень у незаконному присвоєнні російського газу», - сказав С.БОНДАРЧУК.

Крім того, необхідно виконати умови Брюссельської декларації, підписаної з ЄС та європейськими фінансовими інституціями в 2009 році щодо модернізації української ГТС та реформування енергетичного сектору України відповідно до європейських стандартів, - підсумував голова Центрвиконкому «Нашої України».

Як повідомляв УНІАН, вчора, 14 вересня, коментуючи позицію України у зв`язку з запуском газопроводу «Північний потік», прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК’ЯНЕНКО заявив, що Україна хоче ясності від Росії і Європейського Союзу щодо перспектив використання газотранспортної системи.

«Якщо Росія будує обхідні трубопроводи навколо України, Україна хоче одержати ясну відповідь: чи розраховувати на те, що Росія використовуватиме українську газотранспортну систему», - озвучив прес-секретар позицію М.АЗАРОВА.

За словами В.ЛУК’ЯНЕНКА, якщо Росія має намір відмовитися від використання України як транзитера газу до Європи, то для України утримання ГТС є нерентабельним, і її доведеться демонтувати, щоб «не витрачатися на утримання».