Мороз про Тягнибока, Луценка і рейтинг Соцпартії
"Ніхто не переживає за майбутнє України"
Лідер СПУ Олександр МОРОЗ переконаний, що рейтинг Соціалістичної партії впав, тому що для цієї сили закрито доступ до засобів масової інформації.
Про це лідер соціалістів заявив під час святкування 20-річчя партії в Києві в неділю, повідомляє Gazeta.ua.
"В той же час Олег ТЯГНИБОК за гроші Партії регіонів не злізає з телеекранів. Читає програму Соцпартії, написану ще в 1991 році. І навіть цитати в лапки не бере. Йому, мабуть, здається, що вони узяли Бога за бороду", - вважає О.МОРОЗ.
Політик також переконаний, що перебування в СІЗО ще не є показником опозиційності політика.
"ТИМОШЕНКО і ЛУЦЕНКО в Лук’янівському СФЗО сидять не за опозиційність. Це по-перше. По-друге, вони ніякі не опозиціонери, а конкуренти в боротьбі за владу. Ми, соціалісти, пропонуємо зовсім інші форми реалізації державної влади", - підкреслив лідер СПУ.
Він також повідомив, що Соцпартія не підтримуватиме Юлію ТИМОШЕНКО і не ставитиме партійні намети під Печерським судом.
"Це дуже погано, що жінку саджають до в`язниці, але набагато страшніше, коли проти прем`єр-міністра відкривають кримінальну справу за зловживання повноваженнями. ТИМОШЕНКО повинна відповідати за свої вчинки. Але не треба з суду робити шоу", - сказав О.МОРОЗ.
Політик висловив переконання, що «зараз розвелося багато політиків і демагогів, які називають себе патріотами».
"В той же час про Україну ніхто не думає і не переживає за її майбутнє. Свідченням тому є прийняті пенсійна і податкова реформи, а також реформа про землю. Розірвуть землю - розірвуть Україну", - вважає лідер соціалістів.