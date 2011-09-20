Міліція не бачить злочину у «розстрілі» портретів Бандери та Шухевича

Одного із членів волинського комсомолу Сергія ВАШКОДАРА, який спільно із керівником згаданої організації Олександром КОНОНОВИЧЕМ та його братом Михайлом КОНОНОВИЧЕМ розстрілювали із вогнепальної зброї зображення Героїв України Степана Бандери та Романа Шухевича, притягнуть до адміністративної відповідальності.

Про це в офіційному листі депутату Волинської обласної ради Ігорю ГУЗЮ повідомили в Рожищенському райвідділі міліції.

Також в листі міліції, як повідомив УНІАН особисто І.ГУЗЬ, зазначається, що в діях комсомольців міліція не знайшла складу кримінального злочину, тож в порушенні кримінальної справи було відмовлено. Але до адміністративної відповідальності буде притягнуто С.ВАШКОДАРА – власника зброї, який передав карабін ВЕПР-308 братам КОНОНОВИЧАМ, що не мають дозволу на використання та зберігання вогнепальної зброї.

І.ГУЗЬ також заявив, що справу намагаються спустити на гальмах: «Степан Бандера та Роман Шухевич є Героям України, тому знущання над їхніми зображеннями це неповага до держави, яка ці звання їм надала. А це порушення ст. 296 КК України – прояв неповаги до суспільства та держави, що супроводжується явним цинізмом. Крім того, міліція чомусь не звернула увагу на те, що ці молодики вільно стріляють із вогнепальної зброї в полі, де в цей час можуть знаходитися люди».

На думку І.ГУЗЯ, міліція неналежно розслідувала цю справу. «Міліція встановила лише один вид зброї, з якої стріляли, хоча на відео чітко видно 4 одиниці зброї, в тому числі гвинтівка з оптичним прицілом та пістолет. У справі фігурують лише три прізвища комсомольців, хоча на відео та фотографіях стріляють шість осіб. Хто ці люди? Що це за зброя? Цього міліція не захотіла з’ясовувати?», - констатував депутат облради.

Також І.ГУЗЬ повідомив, що народний депутат України В’ячеслав КИРИЛЕНКО звернеться з офіційним запитом до Генеральної прокуратури з вимогою провести додаткові слідчі дії.

Як прокоментував УНІАН у свою чергу голова волинських комсомольців Олександр КОНОНОВИЧ, поки що до них жодних претензій міліція не висувала і жодних запитань не було, якщо таке буде, «ми оскаржуватимемо таке рішення в суді».

Як повідомлялося, влітку в інтернеті з’явилось відео, на якому лідер волинських комсомольців М.КОНОНОВИЧ та інші члени лівої організації розстрілюють із вогнепальної зброї зображення С.Бандери та Р.Шухевича. Депутат обласної ради І.ГУЗЬ звернувся до обласних управлінь СБУ та УМВС із вимогою розслідувати цю справу. Провести перевірку було доручено Рожищенському РВ УМВС, на території якого стався інцидент.