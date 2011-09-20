Міліція «взяла на олівець» афганця, який закликав до штурму ВР

Столична міліція розпочала документування фактів порушень громадського порядку, що сталися сьогодні під час мітингу біля Верховної Ради.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, на місці події наразі працюють слідчо-оперативні групи, які документують сьогоднішні події біля приміщення парламенту.

«На даний час встановлено особу, яка закликала громадян до активних дій», сказали в міліцейському главку, зауваживши, що поки правоохоронці нікого із громадян, винних у скоєнні порушень громадського порядку, не затримували.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 вересня, представники афганських організацій, які пікетували Верховну Раду, намагалися штурмувати приміщення парламенту.

Зокрема, воїни-афганці прорвалися через огорожу перед стінами Верховної Ради і впритул підійшли до дверей ВР. Їм намагалися завадити представники правоохоронних органів. Під час сутичок було розбито скло на деяких вхідних дверях приміщення ВР.

Учасники мітингу припинили штурм парламенту лише після того, як до них вийшли на перемовини представники фракцій більшості та пообіцяли, що цього тижня Верховна Рада не ухвалюватиме в цілому закону, який скасовує пільги для низки громадян. Учасникам акції протесту також повідомили про домовленість створити робочу групу для доопрацювання відповідного законопроекту.

Довідка УНІАН. 9 вересня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні урядовий проект Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (№9127).

Даним законопроектом, по суті, скасовується ряд пільг для громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Також передбачається скасувати ряд пільг для тих громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, медичним та фармацевтичним працівникам, учасникам бойових дій та особам, прирівняних до них.

Крім того, законопроектом передбачено скорочення пільг для учасників війни та ветеранів праці, а також особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.