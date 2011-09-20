«Свобода» заявляє про затримання міліцією активіста

20 вересня під час акції протесту проти скасування пільг для 16 категорій громадян міліція затримала члена Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Дениса НОВІКОВА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Свободи».

За їх даними, зараз Д.НОВІКОВ знаходиться у відділі міліції на вулиці Грушевського. Подробиці з’ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 вересня, учасники мітингу біля Верховної Ради, намагалися прорватися до приміщення парламенту.

Вони припинили штурм парламенту лише після того, як до них вийшли на перемовини представники фракцій більшості та пообіцяли, що цього тижня Верховна Рада не ухвалюватиме в цілому закону, який скасовує пільги для низки громадян. Учасникам акції протесту також повідомили про домовленість створити робочу групу для доопрацювання відповідного законопроекту.

Пізніше міліція повідомила, що розпочала документування фактів порушень громадського порядку, що сталися під час мітингу біля Верховної Ради.

«На даний час встановлено особу, яка закликала громадян до активних дій», сказали в міліцейському главку, зауваживши, що поки правоохоронці нікого із громадян, винних у скоєнні порушень громадського порядку, не затримували.