У НСЖУ підозрюють, що влада хоче ліквідувати спілку журналістів

В Національній спілці журналістів України підозрюють, що влада хоче ліквідувати спілку.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Національної спілки журналістів Ігор ЛУБЧЕНКО.

Він розповів, що наприкінці червня спілку прийшло перевіряти КРУ. І не зважаючи на те, що зазвичай про перевірку попереджають за 10 днів, КРУ прийшло в той же день, що і лист-попередження.

Також І.ЛУБЧЕНКО розповів, що КРУ почало вимагати документи щодо приналежності будівлі, де розташована НСЖУ, хоча за законом не мала на це права.

Більше того, практично в ті ж дні КРУ прийшло з перевіркою в усі обласні організації спілки. І також вимагали документи щодо приміщень, в яких вони розташовані.

І.ЛУБЧЕНКО зауважив, що у НСЖУ вже не вперше намагаються відібрати будівлю, і що в 1993 році Вищий господарський суд підтвердив, що НСЖУ законно займає своє приміщення.

Він повідомив, що сьогодні відбувся пленум спілки, де серед іншого було ухвалено звернення до влади щодо припинення тиску на спілку журналістів.

Також пленум ухвалив звернення до влади щодо припинення тиску на пресу. В документі, за словами голови НСЖУ, були викладені конкретні факти утисків свободи слова.