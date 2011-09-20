ВР відмовилася впорядкувати строки утримання під вартою

Верховна Рада України відхилила проект закону «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо визначення строків тримання під вартою на стадії судового розгляду кримінальної справи».

Як передає кореспондент УНІАН, за підтримку даного законопроекту проголосували лише 93 народні депутати (при необхідних 226) із 359 зареєстрованих у сесійній залі.

Даний законопроект вносився народним депутатом України від опозиції Володимиром СТРЕТОВИЧЕМ.

Законопроектом передбачалося врегулювати порядок та строки тримання підсудного під вартою на стадії судового розгляду кримінальної справи.