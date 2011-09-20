Український культурний центр в Ізраїлі відкрився світангами Москвітіної

Виставка робіт художниці Галини МОСКВІТІНОЇ представляла Україну на відкритті культурного центру України в Ізраїлі 19 вересня (Тель-Авів). Як повідомили УНІАН у прес-службі художниці, цією виставкою вона розпочала світове турне з колекцією живопису «Кодекс Світла».

Посол України в Ізраїлі Геннадій НАДОЛЕНКО відзначив значущість того, що виставка стартувала на Святій Землі, в Ізраїлі. «Я щиро сподіваюся, що картини Г.МОСКВІТІНОЇ сподобаються багатьом цінителям сучасного мистецтва», - сказав він.

Після Ізраїлю виставка «Кодекс Світла» відвідає Італію (Мілан), Великобританію (Лондон), Україну (Київ), США (Нью-Йорк) та інші країни. Організацією світового турне займається приватний фонд PrivateFoundation «Arcaneart».

«У 90-х роках, - ідеться в довідці прес-служби, - Г.МОСКВІТІНА почала працювати як графік і ілюстратор. У розквіті своєї кар`єри раптово зникла з арт-сцени. Тепер відомо, що близько 15 років вона провела на Сході, у монастирях Китаю й ашрамах Індії. Тепер Г.МОСКВІТІНА, за її словами, працює в жанрі «латернативного реалізму» й іменує свої живописні полотна – світанги (від «світло» та «якір»).