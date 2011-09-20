Круглий стіл «Підсумки сесійного тижня»
18:15, 20 вересня 2011Політика
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У четвер, 22 вересня, о 14:30 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Підсумки сесійного тижня».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Учасники круглого столу:
1. Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА – народний депутат України (КПУ).
2. Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ – народний депутат України («Батьківщина»).
3. Зиновий ШКУТЯК – народний депутат України (партія «Наша Україна»).
4. Петро МЕЛЬНИК - народний депутат України (Партія регіонів).
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).
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