Круглий стіл «Підсумки сесійного тижня»

У четвер, 22 вересня, о 14:30 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Підсумки сесійного тижня». Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна. Учасники круглого столу: 1. Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА – народний депутат України (КПУ). 2. Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ – народний депутат України («Батьківщина»). 3. Зиновий ШКУТЯК – народний депутат України (партія «Наша Україна»). 4. Петро МЕЛЬНИК - народний депутат України (Партія регіонів). Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62. Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).

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