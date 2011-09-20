Литвин: до парламенту легко ввійти, але важко вийти

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що інцидент із мітингувальниками, який стався сьогодні біля ВР, вичерпано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту.

За словами спікера, в уряді було ухвалено узгоджене рішення щодо створення робочої групи та узгодження ряду позицій, і вже після цього вирішено повернутися до розгляду законопроекту «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», яким скасовується ряд пільг.

В.ЛИТВИН зазначив: «Є всі підстави вважати, що цивілізовано цей інцидент вичерпано».

При цьому він закликав народних депутатів «поводитися толерантно, розуміючи, що у Верховну Раду можна завести людей, а потім треба думати, як їх з ВР вивести».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 вересня, учасники мітингу, які пікетували Верховну Раду, намагалися прорватися до приміщення парламенту.

Зокрема, воїни-афганці прорвалися через огорожу перед стінами Верховної Ради і впритул підійшли до дверей ВР. Їм намагалися завадити представники правоохоронних органів. Під час сутичок було розбито скло на деяких вхідних дверях приміщення ВР.

Учасники мітингу припинили штурм парламенту лише після того, як до них вийшли на перемовини представники фракцій більшості та пообіцяли, що цього тижня Верховна Рада не ухвалюватиме в цілому закону, який скасовує пільги для низки громадян. Учасникам акції протесту також повідомили про домовленість створити робочу групу для доопрацювання відповідного законопроекту.