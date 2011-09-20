Луценко залишається під наглядом тюремного медперсоналу

Екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА сьогодні було обстежено за межами СІЗО.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Державної пенітенціарної служби України.

Зокрема, Ю.ЛУЦЕНКА, згідно з дозволом Печерського районного суду Києва, вивозили до Київського міського діагностичного центру для проведення інструментального обстеження стану його здоров’я.

За даними пенітенціарної служби, на підставі даних лабораторних та інструментальних обстежень комісія фахівців МОЗ України зробила консультативний висновок та надала відповідні рекомендації, які в повному обсязі будуть виконуватись медперсоналом в межах Київського СІЗО.

«Наразі стан здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА знаходиться під динамічним наглядом медичних працівників установи», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, водночас дружина екс-міністра Ірина ЛУЦЕНКО заявила, що стан здоров’я її чоловіка значно погіршився.

За її словами, Ю.ЛУЦЕНКО вночі пережив три напади страшенного болю, після чого у СІЗО зібрався консиліум лікарів.