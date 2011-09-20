"Свобода" обіцяє знищити надмірні вітання московському патріарху

Обласна організація ВО «Свобода», у випадку бездіяльності влади, обіцяє знищити біл-борди «Буковина зустрічає свого патріарха», розміщені в Чернівцях та на околицях обласного центру до можливого приїзду в область глави Російської православної церкви патріарха КИРИЛА.

Як передає кореспондент УНІАН, чернівецькі «свободівці» офіційно звернулися до голови Чернівецької облдержадміністрації Михайла ПАПІЄВА, прокуратури області та до керівників відповідних служб, які відповідають за змістову частину зовнішньої реклами на території області, з вимогою «невідкладно вжити заходів для зняття біл-бордів з провокативними написами «Буковина зустрічає свого патріарха», які поширили невідомі замовники».

«Нагадаємо, що Україна є незалежною та суверенною державою і Буковина є невід’ємною частиною України, а не островом Російської держави, православної церкви, яку очолює патріарх РПЦ Кирил. Ті, хто дозволяє собі розміщувати на біл-бордах неправдиву, провокативну та з проявом меншовартості інформацію, мають бути притягнені до передбаченої Конституцією України та законами України відповідальності, а біл-борди з такою інформацією невідкладно зняті», - йдеться у заяві Чернівецької облорганізації ВО «Свобода».

У «Свободі» також наголошують, що подібна інформація може бути розцінена буковинцями, як «прояв неповаги до інших релігійних конфесій, представлених в області», оскільки «Українська православна церква Московського патріархату нараховує лише 1/3 зареєстрованих релігійних організацій на Буковині».

«Таким чином, - йдеться у заяві чернівецької ВО «Свобода», - формулювання «свого патріарха» не відповідає дійсності і є таким, що порушує права вірних інших релігійних деномінацій та Закон України «Про свободу слова та релігійні організації».

Заявники переконані, якщо прихильники глави Російської православної церкви мають бажання розповсюдити інформацію щодо його візиту на Буковину, то це «можна було б зробити без провокативних гасел та з чітким формулюванням відповідного сану духовної особи сусідньої держави та мети приїзду в Україну та Буковину».

«Якщо впродовж кількох днів, до 25 вересня, обласна влада не вирішить це питання, Чернівецька обласна організація ВО «Свобода» зробить все можливе, щоб вказані біл-борди були зняті, а винні притягнуті до відповідальності», - підкреслюється у заяві ЧОО ВО «Свобода».