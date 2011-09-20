За вбивство заарештовано чемпіона світу з кікбоксингу

У Молдові за звинуваченням у вбивстві колишнього поліцейського відділу по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією заарештований чемпіон світу з кікбоксингу Іон Шолтояну.

Про арешт спортсмена журналістам повідомив прем`єр-міністр Володимир Філат після проведеного в МВС засідання.

Він наголосив, що слідство встановило особу людини, яка скоїла напередодні вбивство, це виявився спортсмен І.Шолтояну, який визнав свою провину і нині під арештом. Прем`єр не навів інших подробиць, зазначивши лише, що правоохоронні органи діяли рішуче, швидко і професійно, і уряд посилить покарання за незаконне носіння зброї.

Напередодні, нагадує РосБізнесКонсалтинг, у центрі Кишинева з пістолета був застрелений колишній поліцейський Іон Стратулат. Він обідав з двома чоловіками на терасі одного з барів-ресторанів навпроти будинку Національної бібліотеки. Один з двох чоловіків вихопив пістолет і зробив три постріли в голову і в груди І.Стратулату, який помер на місці від отриманих поранень. Вбивця втік з місця злочину на машині Mercedes, яка була оголошена в розшук за номером, який запам`ятали очевидці.