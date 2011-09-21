Правозахисники просять знайти рахунки українських політиків на Заході

Відомі одеські правозахисники звинуватили правлячу владу в тотальній корупції і політичних репресіях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в їхньому Зверненні до політиків і світової громадськості, в якому міститься заклик «вимагати від представників української влади негайно припинити хвилю політичних репресій».

«Жадібні та егоїстичні представники правлячої в Україні влади здатні згубити країну, нарощуючи напруження політичних репресій, - йдеться в документі. - Ніякі реальні економічні та інші причини не пояснюють арештів Юлії ТИМОШЕНКО, Юрія ЛУЦЕНКА, арештів і переслідування учасників податкового Майдану. Перед нами чистісіньке вигляді політичне свавілля...».

Автори звернення зазначили, що є «членами правозахисних і національно-демократичних організацій, які активно відстоювали свободи і права громадян в роки існування СРСР», і «не є політичними прихильниками ні Ю.ТИМОШЕНКО, ні Ю.ЛУЦЕНКА», проте «їх арешт і судовий фарс – це ляпас громадській думці».

Правозахисники Леонід ТИМЧУК, Ірина ГОЛОБОРОДЬКО, Віктор ПАВЛОВСЬКИЙ, Леопольд МЕНДЕЛЬСОН, Георгій БЕСАРАБОВ та інші вимагають від влади «покласти край корупції, продажності судів, втручанню бюрократії в усі сторони нашого життя», припинити «злочинне переділення власності, який відбувається в країні, подальшу монополізацію економіки, що веде до стрімкого зростання цін».

Одеські правозахисники, багато хто з яких зазнавав репресій за комуністичного режиму, закликали лідерів країн Європи і США підтримати зусилля щодо захисту прав і свобод громадян України, а також розглянути можливість «відповідно до Конвенції ООН проти корупції, публікації зарубіжних рахунків політичної еліти України, котра будує на Заході особисте щастя для себе і своїх близьких, в порушення нею ж прийнятих законів».