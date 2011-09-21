Депутат бундестагу: українська влада не проти смерті Луценка

Депутат бундестагу, речник з питань зовнішньої політики фракції партії «Зелені» Віола фон КРАМОН вимагає від Євросоюзу вжити негайних заходів для надання медичної допомоги екс-міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Народна самооборона».

«У той час, коли в західних ЗМІ можна, в першу чергу, побачити інформацію про процес над Юлією ТИМОШЕНКО, здається, що про процеси проти інших членів колишнього уряду вже забули. До таких належить і Юрій ЛУЦЕНКО», - зазначила депутата бундестагу.

У своїй заяві вона зазначає, що останнім часом стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА різко погіршився. «Суддя не дав дозволу на його переведення до лікарні, що дає привід підозрювати українську владу в тому, що вони готові до того, що незламний опозиціонер помре», - цитують слова депутата бундестагу в «Народній самообороні».

«Ми вимагаємо від Федерального уряду та від Євросоюзу вжити негайних заходів для надання медичної допомоги цьому ув’язненому», - заявила Віола фон КРАМОН.

Текст заяви був надісланий із бюро депутата бундестагу на адресу народного депутата України Володимира АР`ЄВА, зазначили в прес-службі партії «Народна самооборона».