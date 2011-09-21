Азаров вдосконалить гасло «Свій до свого по своє»

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що органи державної влади приділяють неналежну увагу енергозбереженню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Очевидно, що в сфері енергозбереження не приділяється належної уваги, стимулів і фінансових інструментів, маркетингової інформації, просуванню наших товарів на ринку. Не бачу активної роботи в цьому напрямку в Міністерстві економіки і торгівлі, в Міністерстві регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, регіональних адміністраціях. А це є надважливою справою», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що кінцевою метою політики енергозбереження має бути допомога людям менше витрачати на оплату за світло, газ та інші комунальні послуги.

Також прем’єр-міністр підкреслив, що витрати енергії в Україні вдвічі-втричі більші, ніж у розвинутих країнах і купівля дешевих, неякісних імпортних товарів надто дорого обходиться не тільки економіці, а й кожній родині.

«Тому старе гасло «Свій до свого по своє» сьогодні треба наповнити сучасним технологічним змістом і маркетингом», - наголосив глава уряду.