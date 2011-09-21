Ще один свідок стверджує, що Луценко протекцію водію не створював

Колишній керівник Департаменту розвідки і пошукової діяльності Міністерства внутрішніх справ України Олексій ПРИЛИПКО заявляє, що не отримував від екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА жодних вказівок з приводу працевлаштування водія колишнього глави МВС Леоніда ПРИСТУПЛЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПРИЛИПКО заявив сьогодні під час надання свідчень в ході судового засідання з розгляду справи Ю.ЛУЦЕНКА.

«Як я й казав на досудовому слідстві, команди від міністра внутрішніх справ на працевлаштування ПРИСТУПЛЮКА я не отримував», - наголосив О.ПРИЛИПКО.

Він зауважив, що з кадрового відділу до Департаменту розвідки і пошукової діяльності надійшло подання і пакет документів щодо працевлаштування Л.ПРИСТУПЛЮКА, після чого ці документи були завізовані, й Л.ПРИСТУПЛЮКА було зараховано на службу в Департамент розвідки і пошукової діяльності.

«Ставити під сумнів подання, яке підготовлено в кадровому апараті, у мене не було причин. Це звичайна процедура – я, як начальник, не спілкувався з людьми, яких приймав на роботу», - зазначив свідок.

О.ПРИЛИПКО зауважив, що йому невідомо, яку роботу виконував Л.ПРИСТУПЛЮК, оскільки не спілкувався з ним.

Крім того, О.ПРИЛИПКО наголосив, що «ніхто не приховував, що він (Л.ПРИСТУПЛЮК) був помічником народного депутата (оскільки це було вказано в поданні на працевлаштування). Це нормальна практика - приймати на роботу за рекомендацією», - сказав свідок.

О.ПРИЛИПКО додав, що за час його роботи на посаді було чимало фактів відрядження співробітників департаментів в інші підрозділи міністерства. При цьому О.ПРИЛИПКО зазначив, що всі водії, які працевлаштовувались у Департамент розвідки і пошукової діяльності, були оперуповноваженими. «Такого, що просто водій, - немає. Водієм повинна бути тільки людина - носій секретної інформації», - підкреслив він, наголосивши, що таким чином не вбачає жодних порушень при прийомі Л.ПРИСТУПЛЮКА на роботу в МВС.

У свою чергу, адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН в інтерв’ю журналістам сказав, що ключовим у показах О.ПРИЛИПКА є те, що Ю.ЛУЦЕНКО ніколи ні за жодних обставин ні особисто, ні через будь-яких людей незаконних вказівок йому не надавав, в тому числі щодо прийому на роботу Л.ПРИСТУПЛЮКА.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва з кінця травня розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА, якого Генеральна прокуратура, серед іншого, обвинувачує в незаконному оформленні на роботу в міністерство свого колишнього водія Л.ПРИСТУПЛЮКА і в порушеннях, пов`язаних з наданням квартири і нарахуванням йому пенсії.

Раніше два свідки за цим епізодом заявляли, що порушень при працевлаштуванні Л.ПРИСТУПЛЮКА в МВС не було.