Дружина каже, що Луценко - на знеболювальному, уночі було три напади

Дружина екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА Ірина ЛУЦЕНКО заявляє, що консиліум лікарів Міністерства охорони здоров’я досі не надав своїх висновків щодо стану здоров’я її чоловіка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам після судового засідання у справі Ю.ЛУЦЕНКА.

«Вчора засідав консиліум лікарів – комісія у складі з шістьох осіб… Наскільки я знаю із слів чоловіка, ще комісія не надала на його прохання письмовий висновок. Цей висновок про стан здоров’я не бачили і близькі, не бачили захисники. Тобто, ця голослівна заява міністра охорони здоров’я (про те, що МОЗ оприлюднить висновки щодо стану здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА з його дозволу або з дозволу близьких – УНІАН) не підтверджена жодним документом. Я не можу підтвердити його слів - дати або не дати його дозвіл, оскільки я цього висновку особисто не бачила. Я хочу його побачити, чоловік мій хоче його побачити, а тоді ми будемо вирішувати, як продовжувати цю справу», - сказала І.ЛУЦЕНКО.

За словами дружини, наскільки їй відомо, комісія лікарів не дійшла однозначного висновку щодо стану здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА.

«Я так розумію, що їхні думки розділились. І це ще раз підтверджує наші висновки, що вони не хочуть оголошувати і підтверджувати цей діагноз», – сказала вона.

За словами І.ЛУЦЕНКО, на сьогодні стан здоров’я екс-міністра не покращився. «Він сидить з температурою, це вже не той запал, який був раніше у ЛУЦЕНКА, видно, що він хворий. Були спазми. Йому дали знеболювальне, було три напади вночі», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО із грудня минулого року знаходиться в Лук’янівському СІЗО. За час арешту він переніс тривале голодування, оголошене ним на знак протесту після рішення суду вкотре продовжити термін його ув`язнення. Після голодування стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА погіршився.

1 вересня дружина Ю.ЛУЦЕНКА Ірина повідомила, що екс-міністр потребує термінового лікування, оскільки у нього виявлено цироз печінки.

Печерський районний суд Києва 13 вересня дав дозвіл на дообстеження колишнього міністра за межами СІЗО.

Екс-міністра 15 вересня вивозили із СІЗО до Київського міського діагностичного центру для проведення фахівцями Міністерства охорони здоров`я Україна колегіального дообстеження стану його здоров`я. Наразі стан здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА медичними працівниками визначається як задовільний, поінформували в пенітенціарній службі. Він продовжує перебувати під наглядом медперсоналу Київського СІЗО.

20 вересня Державна пенітенціарна служба України знову повідомила, що Ю.ЛУЦЕНКА сьогодні було обстежено за межами СІЗО. Зокрема, Ю.ЛУЦЕНКА, згідно з дозволом Печерського районного суду Києва, вивозили до Київського міського діагностичного центру для проведення інструментального обстеження стану його здоров’я.

За даними пенітенціарної служби, на підставі даних лабораторних та інструментальних обстежень комісія фахівців МОЗ України зробила консультативний висновок та надала відповідні рекомендації, які в повному обсязі будуть виконуватись медперсоналом в межах Київського СІЗО.