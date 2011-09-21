Єфремов розказує афганцям про тяжку долю нардепа від влади

Лідер фракції партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ переконаний, що буде знайдено консенсусне рішення щодо законопроекту, в якому пропонується ліквідувати деякі соціальні пільги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив на брифінгу.

За його словами, на сьогодні працює робоча група, яку очолює віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.

«Дехто з колег намагався там політизувати ситуацію, але до честі і представників Союзу афганців, і представників Союзу чорнобильців, вони сказали, що «ми не хочемо жодної політики, ми хочемо конструктивної роботи», зазначив депутат.

О.ЄФРЕМОВ повідомив, що сьогодні пройде кілька раундів переговорів, потім на кілька днів буде перерва, щоб «у міністерствах і Кабінеті міністрів України опрацювати пропозиції», які надійдуть від тих, хто бере участь у переговорах.

«Ми знайдемо консенсусне рішення з цього документа (йдеться про прийнятий у першому читанні законопроект «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» - УНІАН)», - наголосив О.ЄФРЕМОВ. При цьому він додав: «безперечно, що рішення не буде таким, якому радітимуть всі, тому що сам документ він складний, і, на жаль, на нашу долю випало розгрібати всі ті завали, які на сьогодні утворилися в нашій державі за останні 20 років».

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня лідер фракції Партії регіонів О.ЄФРЕМОВ після переговорів з учасниками мітингу під парламентом повідомив, що Верховна Рада цього тижня не прийматиме в цілому закон про виконання рішень судів, яким скасовуються пільги для значної кількості категорій громадян.

Він запевнив, що в остаточному варіанті закону буде передбачено, що ті категорії громадян, які одержували пільги, одержуватимуть їх і надалі.

Лідер фракції Партії регіонів повідомив, що з воїнами-афганцями було досягнуто домовленості створити робочу групу за участю представників виконавчої влади, законодавчої і громадських організацій для доопрацювання цього законопроекту.

Довідка УНІАН. 9 вересня Верховна Рада України прийняла в першому читанні урядовий проект Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (№9127).

Цим законопроектом, по суті, скасовується ряд пільг для громадян, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Також передбачається скасувати ряд пільг для тих громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, медичним і фармацевтичним працівникам, учасникам бойових дій і особам, прирівняних до них.

Крім того, законопроектом передбачено скорочення пільг для учасників війни і ветеранів праці, а також особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.