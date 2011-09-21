Виробник футболок "Спасибі жителям Донбасу" виїхав з сім'єю з країни

Власник компанії ProstoPrint Денис ОЛЕЙНІКОВ, яка виготовила партію футболок з написом "Спасибі жителям Донбасу.", виїхав з країни, побоюючись арешту.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Це Денис ОЛЕЙНІКОВ. Я вже не в Україні. Зі мною найдорожчі для мене люди - дружина, син і дочка. Це весь мій світ, і заради них я відмовлюся від ідеалів, кар`єри, бізнесу і чого завгодно», - написав він.

Бізнесмен написав, що позавчора ввечері йому вперше погрозили розправою над сім`єю. «Я приїхав до Одеси, щоб умовити рідних виїхати - але дружина навідріз відмовилася. Тоді я подумав, що фізична охорона для них вирішить проблему, і повернувся до Києва, щоб найняти охоронне агентство», - повідомив бізнесмен.

Д.ОЛЕЙНІКОВ зазначив, що вчора ввечері людина з УБОЗ, яка прихильно ставиться до його організації, повідомила про новий сценарій, який «хотіла реалізувати «міліція» стосовно мене і моєї сім`ї».

«І якби це відбувалося не зі мною - я б не повірив. Якби не було 15-годинних нічних допитів, грабежу і вилучення майна, "вбивства" справи, яку я вибудовував п`ять років, повної деморалізації багатьох моїх співробітників, нарешті, погроз зґвалтування молодої дівчини двома покидьками в погонах (і ці погрози залишилися ВЗАГАЛІ без будь-якої реакції - отже, їм можна)... Тепер вірю», - зазначає він.

За словами бізнесмена, на сьогодні було заплановано його арешт – «демонстративно, в ході нашої другої акції. Для затримання було ангажовано не тільки "Беркут", а й "Сокіл", причому дано команду - можливі протидії з боку учасників акції придушувати максимально жорстко».

«Але найстрашніше - не це, а те, що паралельно було дано команду на арешт моєї дружини, яка, окрім засновництва в компаніях, взагалі жодної участі в бізнесі не брала. Як ви розумієте, їм не потрібні причини - все, що вони роблять дотепер, вони роблять безпідставно», - заявив Д.ОЛЕЙНІКОВ.

«І далі - усунення від можливого опікунства моєї мами (через слабке здоров`я) і мого тестя (зважаючи на нібито зловживання алкоголем і неможливість забезпечити внуків). Що далі відбувається з дітьми - здогадайтеся самі», - пише бізнесмен.

«Я повернуся. Обов`язково повернуся. І ті, хто зруйнував моє життя, забрав у мене улюблену роботу, у моєї дочки - можливість виступати під прапором України, у мого сина - здобувати освіту рідною мовою, у моєї дружини - друзів, подруг і її світ, за це обов`язково змушені будуть відповісти. Кожен і персонально», - обіцяє Д.ОЛЕЙНІКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня працівники Київського УБОЗ провели обшук в офісі столичної компанії ProstoPrint з виробництва футболок з різними написами.

Правоохоронці заявили, що обшук пов`язаний з розслідуванням справи про підробку сувенірної продукції до Євро-2012.

Деякі інтернет-видання пов`язували обшук у компанії з випуском нею футболок з написом «Спасибі жителям Донбасу...».

У Центрі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві зазначили, що вказані дії співробітників міліції «жодним чином не пов`язані з випуском цією організацією футболок з написом, який згадувався в публікаціях в інтернет-мережі».

15 вересня на Майдані Незалежності, біля Головпоштамту, співробітники спецпідрозділу міліції «Беркут» вилучили у продавців футболки з написами «Спасибі жителям Донбасу» і «Кровосиси».

Буквально за кілька хвилин після того, як одну партію футболок було вилучено, продавці почали продаж наступної.