Попов замахнувся на показники Варшави, Будапешта і Праги

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ доручив профільним службам адміністрації розробити систему внутрішніх показників, які дозволять аналізувати здобутки міста і порівнювати їх з показниками розвитку столиць європейських міст.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це О.ПОПОВ заявив під час розширеного засідання Колегії адміністрації.

«Під час реалізації Стратегії розвитку Києва нам, у першу чергу, потрібно порівнювати себе із такими містами як Варшава, Будапешт, Прага. Ми повинні взяти собі за орієнтир їхні показники розвитку, а не порівнювати себе лише з іншими регіонами України. Необхідно рівнятися, перш за все, на ті європейські столиці, з якими ми плануємо змагатися у показниках розвитку», – сказав О.ПОПОВ.

Також він зазначив, що Києву обов’язково необхідно мати об’єктивну статистичну інформацію, яка б давала можливість розуміти ті тенденції, які відбуваються в цих містах.

За даними прес-служби КМДА, згідно рейтинговою оцінкою Кабінету міністрів щодо результатів діяльності міст України за І півріччя 2011 року, Київ посів перше місце. Беззаперечне лідерство столиці зафіксовано за такими напрямками діяльності: «Інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність», «Споживчий ринок» і «Населення та ринок праці». Крім того, до трійки лідерів місто увійшло за розвитком житлово-комунального господарства.