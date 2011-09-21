Попов обіцяє не обмежувати масових заходів - «ми дуже демократичні»

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ запевняє, що столична влада не ухвалюватиме жодних недемократичних рішень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів, чим викликана необхідність ухвалення нового порядку проведення у Києві недержавних масових заходів, згідно з яким проведення акцій буде заборонене поблизу адміністративних будівель.

“Я цей проект ще не бачив. Те, що це не вірно, – запевняю вас, і це моя принципова позиція. Ми, якщо ви звернули увагу, дуже демократичні. В усякому випадку, якщо не так – давайте нам зауваження, пропозиції. Тому що моя принципова думка, що без демократичних процесів ми не будемо мати нормального суспільства ні в Києві, ні в державі в цілому”, - зазначив О.ПОПОВ.

Водночас, за його словами, інша справа, як деякі політики інколи трактують норми демократії.

“Деякі вважають, що це можна порушувати законодавство чи інші правила. На мою думку, якраз їх виконання з одного боку, а з іншого боку – доступність влади – це і є демократичні процеси. Тому нічого ми не будемо заперечувати. Я подивлюсь цей проект. Ми його, безумовно, відмінимо як проект, якщо там є якісь наступи на демократію”, - запевнив голова КМДА.

У той же час прес-секретар голови КМДА Наталія Ільницька наголосила, що вказаний проект рішення стосується лише проведення різноманітних мистецьких акцій, але не мітингів чи демонстрацій.

Як повідомляв УНІАН, на сайті київської влади 20 вересня було оприлюднено проект рішення Київради про новий порядок організації та проведення недержавних масових громадських заходів політичного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру, кіно - та телезйомок у місті Києві. Згідно з документом, проведення вказаних заходів, зокрема, біля будинків, в яких розміщені державні органи влади чи місцевого самоврядування, дозволятиметься на відстані не менш як 100 метрів.

Також проектом рішення передбачено низку підстав для відмов організаторам у наданні дозволу на проведення масових заходів.