У ПР візит Януковича до США вважають знаковою подією

Народний депутат України (ПР) Олексій Плотніков вважає знаковим виступ Президента України на пленарному засіданні 66-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН і візит до США в цілому для позиціонування України у світі. Про це, як повідомляє прес-служба Партії регіонів, він сказав, коментуючи проміжні підсумки робочого візиту Президента України Віктора Януковича до США.

«Безумовно, це дуже важливий візит. Сам факт участі Президента України у сесії Генеральної Асамблеї ООН - це дуже знакова подія, тому що, як правило, у відкритті сесії у вересні беруть участь президенти та прем`єр-міністри провідних країн світу», - зазначив Олексій Плотніков.

За його словами, цей візит дуже важливий ще й з точки зору позиціонування України у світі і з точки зору того, яке місце займає Україна в ООН.

Олексій Плотніков також повідомив, що перша інформація, яка надходить із США, свідчить про те, що Віктор Федорович досить успішно почав свій візит. «Він брав участь у перших стартових заходах цієї сесії», - додав він.

«Я думаю, що це той візит, важливість якого навіть недоброзичливці України і нашої політичної сили не ставлять під сумнів. Це дуже важливий захід », - резюмував парламентарій.

19-22 вересня Президент України Віктор Янукович перебуває з робочим візитом у США. Під час візиту Глава держави виступив на пленарному засіданні 66-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у рамках загальних дебатів, а також на двох спеціалізованих засіданнях Генасамблеї високого рівня - з питань профілактики неінфекційних захворювань і боротьби з ними та з питань ядерної безпеки та захищеності.

Президент України також взяв участь у церемонії інавгурації ініціативи Президента США Барака Обами і Президента Бразилії Ділми Руссефф «Партнерство «Відкритий уряд».

У рамках візиту проведено і заплановані двосторонні зустрічі з главами держав і урядів зарубіжних країн та керівниками міжнародних організацій.