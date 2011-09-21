Голобуцький вважає, що Королевська ідеально підходить на роль Тимошенко

Член фракції "БЮТ-Батьківщина" Наталія Королевська ідеально підходить як заміна Юлії Тимошенко, але це не вигідно для першої. Таку думку, як повідомляє сайт "Український бізнес-ресурс" сьогодні під час прес-конференції висловив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.

"У Королівської більше шансів, ніж у Турчинова, створити власний політичний проект поза "Батьківщиною"... Турчинов залишиться в партії. Турчинов - найодіозніша особистість в партії. Крім того, він належить до тих людей, яким не відомо, що треба зробити, щоб їх полюбили, тобто навряд чи успішним буде його власний політпроект.

З Королевською - складніше і простіше... вона - жінка і ще стелі не досягла. Вона ідеально підходить на роль Тимошенко. Але цим і програє. Одягни на неї косу - вона все одно не стане Тимошенко . І виборець не зможе зрозуміти, чому Королевська замінила Тимошенко, і для чого це потрібно. Говорити про новий політичний проект складно ", - зазначив політолог.

Натомість політичний експерт Агентства персонального і стратегічного консалтингу Berta Communications Павло Кругляковський нагадав, що Королевська почала давно свій політичний проект і чекає моменту, щоб це заявити. За його словами, Турчинов залишиться "в рамках партійної логіки".