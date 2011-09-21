У ПР пояснили, чим цінна дружба з Америкою

Україні та США варто розширювати рамки співробітництва, і візит Президента України Віктора Януковича до Сполучених Штатів Америки сприятиме цьому. У цьому переконаний народний депутат від Партії регіонів, голова Міжнародного фонду «Європейський розвиток» Володимир Вечерко.

Як повідомляє прес-служба Партії регіонів, на думку депутата, двосторонні відносини між Україною і США мають неабиякий потенціал і є вкрай важливими для обох сторін.

«Важливість відносин України зі США пояснюється, по-перше, тим, що в загальному плані Сполучені Штати залишаються найпотужнішою країною в світі, а, по-друге, тим, що США є гарантом незалежності, суверенітету та цілісності кордонів нашої держави», - зазначає політик.

Крім того, Вечерко повідомив, що США є найбільшою країною-донором технічної допомоги Україні.

«Загальний обсяг технічної допомоги США нашій країні, починаючи з 1992 року, склав понад 3 млрд. дол., що перевищує сумарні показники країн-донорів за цей період. За даними Держдепартаменту США, на програми технічної допомоги Україні у 2009 році асигновано 89,5 млн. дол., у 2010 році – 118,9 млн. дол., у 2011 році – 124, 4 млн. дол.», - повідомив депутат.

Вагомим також, за його словами, є партнерство зі США у сфері енергетики.

«Серед пріоритетних для української сторони напрямків співпраці є залучення американських інвестицій, а також унікальних технологій, зокрема, для видобутку вуглеводних покладів під українським морським шельфом, а також здійснення оцінки перспектив видобутку в Україні сланцевого газу метану вугільних родовищ», - пояснює він.

Всі ці факти зумовлюють необхідність поглиблювати співробітництво між нашими країнами, переконаний депутат.