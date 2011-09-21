Партія регіонів відправить делегацію на з'їзд "Єдиної Росії"

22:18, 21 вересня 2011
Політика
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Янукович теж буде в Москві

Делегація представників Партії регіонів як гість візьме участь у передвиборному з`їзді партії влади «Єдина Росія», який пройде у Москві 23-24 вересня.

Про це УНІАН повідомив інформоване джерело.

Зокрема, до Москви приїдуть голова фракції ПР у Верховній Раді Олександр ЄФРЕМОВ, перший заступник глави Партії регіонів Володимир РИБАК і народний депутат Леонід КОЖАРА. Згідно з попередньою програмою, В.РИБАК виступить на з`їзді з промовою.

За непідтвердженою інформацією, очікується також приїзд лідера Партії регіонів Миколи АЗАРОВА.

24 вересня у з`їзді «Єдиної Росії» планується участь лідера партії, прем`єр-міністр РФ Володимира ПУТІНА і Президента Росії Дмитро МЕДВЕДЄВА. Також в ході другого дня роботи з`їзду буде затверджено список кандидатів у депутати від партії «Єдина Росія» на вибори до Державної думи.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на запрошення Д.МЕДВЕДЄВА здійснить робочий візит до Москви.

 

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