Єфремов: Ситуація з Тимошенко не вплине на відносини з ЄС

Ситуація з екс-прем`єр-міністром Юлією Тимошенко не вплине на відносини України і Європейського Союзу.

Таку думку висловив голова Партії регіонів Олександр Єфремов у коментарі ГолосUA. Політик погодився з тим, що питання Тимошенко підіймається і обговорюється в Європі. У той же час, зазначив він, ситуація що склалася навколо екс-прем`єра, ніяк не пов`язана з питаннями про отримання безвізового режиму, про зону вільної торгівлі, або з договорами, які планує підписати Україна з ЄС.

Депутат додав, що Президент України чітко визначив спрямованість зовнішньої політики України. Крім того, за словами Єфремова, Кабінет Міністрів сьогодні відпрацьовує план, який повинна виконати Україна перед Європейським союзом.

Нардеп повідомив, що брав участь у засіданні комітету у закордонних справах Європарламенту, де було прийнято рішення в жовтні закінчити всю процедуру підготовки документів про підписання низки угод з Україною.

«Ми впевнені, що з боку України ці документи також будуть підписані», - сказав він.

Політик також додав, що на даний момент перший віце-прем`єр-міністр Андрій Клюєв перебуває в Брюсселі, і він попросив прискорити розгляд у парламенті низки документів, які допоможуть підписати угоди з ЄС.