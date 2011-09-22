У ЗМІ здогадуються, чому знімок Януковича і Обами розмитий (фото)

Зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Президента США Барака ОБАМИ була нетривалою.

Про це повідомляє газета "Україна молода" (№ 168 від 22 вересня 2011 року).

"За час рандеву ЯНУКОВИЧА з ОБАМОЮ навряд чи можна було встигнути випити хоча б чашку гарячого чаю... У цьому ж форматі ЯНУКОВИЧ перекинувся кількома словами з державним секретарем США Гілларі КЛІНТОН, прем’єр-міністром Туреччини Реджепом ЕРДОГАНОМ, Президентом Бразилії Ділмою РУССЕФФ", - пише видання.

При цьому газета нагадує, що під час минулого візиту до США, у квітні 2010 року, В.ЯНУКОВИЧ спілкувався з Б.ОБАМОЮ значно ґрунтовніше. "У Білого дому був окремий інтерес до тієї розмови: ЯНУКОВИЧ обіцяв, що Україна позбудеться запасів збагаченого урану", - йдеться у статті.

На думку видання, про формальність "короткої зустрічі" В.ЯНУКОВИЧА з Б.ОБАМОЮ свідчить і фотографія, поширена прес-службою Президента України.

"Побачення В.ЯНУКОВИЧА й Б.ОБАМИ було настільки нетривалим, що штатний фотограф Банкової встиг зробити тільки ось такий розмитий знімок через спини й потилиці", - йдеться у написі під фотографією прес-служби, розміщеною у газеті.

"У коридорах та холах ООН ЯНУКОВИЧ зустрівся у США з Президентами Кіпру, Хорватії і Швейцарії, міністрами закордонних справ кількох держав, виконавчим головою Всесвітнього економічного форуму", - додає видання.