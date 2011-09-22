Син нардеп-регіонала випустив 7 куль у «нечемного» водія?

В одному зі спальних районів міста Калуш на Прикарпатті увечері 18 вересня стався інцидент зі стріляниною за участю депутата Партії регіонів Володимир ЛИЧУКА та його сина, які мешкають в цьому місті.

Про це повідомляє газета "Україна молода" (№ 168 від 22 вересня 2011 року).

"У дворі багатоповерхівки того вечора припаркувалося чимало легковиків - родичі та знайомі прибували, аби попрощатися з небіжчиком. До водія одного з цих авто присікалися двоє молодиків, що їхали слідом, звинувачуючи його в неправильній поведінці на міській дорозі. Виникла сварка. Невдовзі сюди примчала іномарка з престижними номерами Верховної Ради - ВР 1173. Із неї вийшли чоловік напідпитку, нібито схожий на нардепа Володимира ЛИЧУКА, та його син, котрий із пістолета травматичної дії почав стріляти по "нечемному" водієві та його дружині. Потерпілого, в якого влучило сім гумових куль, госпіталізували до Калуської центральної лікарні", - пише видання.

В прикарпатській міліції підтвердили цей факт. "Такий інцидент справді був. Потерпілого, 32-річного приватного підприємця, з діагнозом пошкодження шкіри та підшкірної клітковини було доправлено до лікарні. Його життю нічого не загрожує. Порушено кримінальну справу за фактом учинення хуліганства із застосуванням зброї", - сказав начальник прес-служби прикарпатської міліції Василь ГУЛЬТАЙЧУК.

Натомість міліція не коментує причетність до цього інциденту сина депутата-регіонала. "Сам нардеп свою присутність під час конфлікту заперечує, хоча підтверджує, що його син на авто з номерами Верховної Ради таки підвозив товариша до злощасного двору, де нібито зловмисники погрожували його батькові". - пише "Україна молода".