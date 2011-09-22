Верховна Рада прийняла до розгляду бюджет-2012

Верховна Рада України прийняла до розгляду урядовий проект Державного бюджету України на 2012 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалили депутати Верховної Ради.

За словами Голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, тепер Бюджетний комітет спільно з урядом готуватиме законопроект до розгляду в першому читанні.

Довідка УНІАН. У проекті держбюджету на 2012 рік, який Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради, дефіцит бюджету, порівняно з плановим показником на 2011 рік, скорочується на 32% - до 24,129 млрд. грн.

Прогнозний показник дефіциту державного бюджету на 2012 рік планується встановити на рівні 1,7% ВВП, при цьому прогнозний номінальний ВВП становить 1,505 трлн. грн.

У 2012 році уряд має намір профінансувати з держбюджету дефіцит НАК «Нафтогаз України» на рівні 12 млрд. грн. і дефіцит Пенсійного фонду – на 2,2 млрд. грн.

З урахуванням вказаного, дефіцит державних фінансів України в 2012 році планується на рівні 2,5% ВВП, що відповідає умовам Міжнародного валютного фонду для продовження програми співпраці за програмою stand-by.

Доходи держбюджету в 2012 році, порівняно з 2011 роком, планується збільшити 12,8% - до 337,557 млрд. грн., в т.ч. доходи загального фонду – на 15,1%, до 291,444 млрд. грн.

Уряд має намір витрати держбюджету збільшити на 7% - до 337,557 млрд. грн., в т.ч. витрати загального фонду – на 8%, до 314,881 млрд. грн.

Наступного року планується повернути видані з держбюджету кредити на 12,336 млрд. грн., надати – на 12,437 млрд. грн.

Держбюджет-2012 розрахований, виходячи з таких макропоказників: зростання ВВП – 5%, номінальний ВВП – 1,505 трлн. грн., інфляція – 7,9%, індекс цін виробників – 9,4%.

Сьогодні, 22 вересня, під час представлення законопроекту держбюджету-2012 у Верховній Раді міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО заявив, що проект державного бюджету на 2012 рік розрахований, виходячи з консервативного сценарію.

І, за його словами, уряд пропонує прийняти парламенту документ, в якому заплановані доходи зведеного бюджету на рівні 428,5 млрд. грн., що становить 28,5% ВВП. Доходи загального фонду зведеного бюджету пропонується запланувати на рівні 370 млрд. грн.