Верховна Рада звільнила суддю Конституційного Суду

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про звільнення Павла ТКАЧУКА з посади судді Конституційного Суду України».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 253 із 359 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даною постановою передбачено звільнити П.ТКАЧУКА з посади судді КС у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Суддя був призначений на посаду 11 липня 2002 року постановою Верховної Ради.

Відповідно до Конституції України та закону «Про Конституційний Суд України», суддя КС призначається строком на 9 років.

На засіданні парламенту П.ТКАЧУКУ вручили цінний подарунок - годинник.