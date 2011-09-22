Бюджет 2012 - найкоротший шлях до кризи?

16:23, 22 вересня 2011
Політика
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Королевська: можна приймати тільки оптом

Народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина»), голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявляє, що макропоказники державного бюджету на 2012 рік завищені, збільшити дохідну частину бюджету в наступному році на 50 млрд. грн. - нереально.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, про це депутат сказала на брифінгу в парламенті.

«Бюджет 2012, підготовлений урядом - це не бюджет розвитку, а найкоротший шлях до кризи. Всі його макропоказники завищені. При цьому збільшити дохідну частину бюджету в наступному році на 50 млрд. грн. - нереально. Плани уряду зібрати додатково 36 млрд. грн. через збільшення податків і зборів ставлять під загрозу існування бізнесу в нашій країні, який позбудеться всіх оборотних коштів і буде знищений», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона зазначила, що глава Міжнародного валютного фонду Крістін ЛАГАРД попередила світ про загрозу нового витка світової кризи і звернулася до урядів усіх держав із закликом формувати реальні бюджети на наступний рік. «У нас же валютний курс в бюджеті на 2012 рік закладається на рівні 8 грн. за долар, хоча вже зараз він перевищує цей показник. Інфляція в бюджеті запланована на абсолютно нереальному рівні 7,9%. При цьому в бюджеті не передбачені жодні антиінфляційні заходи. Значить, реальне зростання цін буде ще вище, ніж у нинішньому році. Закладати в бюджет настільки фантастичні показники означає свідомо готуватися до їх провалу», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку народного депутата, основний фінансовий документ країни побудований так, щоб підігравати імпортерам і заганяти «під лавку» експортерів. «Наступного року Кабмін планує зростання експорту всього на 9,2%, а імпорту - на 13,3%. В результаті негативне сальдо зовнішньої торгівлі України перевищить 9 млрд. дол. Що це означає для нашої країни? Це означає підрив конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника і дестабілізацію гривні», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Глава комітету Верховної Ради вважає, що підготовлений урядом бюджет можна приймати тільки оптом, не читаючи і не намагаючись в ньому розібратися. «Якщо ставити перед собою мету створити дорожню карту запобігання кризі в країні, то бюджет необхідно було б повернути в Кабмін і лише після детального доопрацювання розглядати його в парламенті. На жаль, бюджет прийнятий до розгляду Верховною Радою, і найімовірніше до Нового року його затвердять», - прогнозує Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона повідомила, що опозиція вже почала готувати поправки, щоб не допустити прийняття парламентом ряду цинічних антисоціальних норм, а також усунути з тексту документа багатомільярдні «чорні діри» і «заначки уряду».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 вересня, Верховна Рада України прийняла до розгляду урядовий проект державного бюджету України на 2012 рік.

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